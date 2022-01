Premier League 2021/2022: 9 reti in 2 partite e tanto spettacolo. Vincono il Tottenham e il Manchester United (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono andati in scena due recuperi della 17ª giornata della Premier League 2021/2022. Come spesso capita, grande spettacolo nelle partite del massimo campionato inglese. 9 reti in 2 partite e un finale pazzo con protagonista Antonio Conte. Alle 20:30 è stato il turno di Leicester City-Tottenham, mentre alle 21:00 quello di Brentford-Manchester United. Nel match del King Power Stadium, passa in vantaggio la squadra di casa con la rete dello zambiano Patson Daka al 24?. Al 38? è il turno di Harry Kane che pareggia la sfida dopo un errore del centrale del Leicester Soyuncu. Il secondo tempo scorre liscio fino al 76? quando James Maddison sfrutta l’assist del nuovo entrato Harvey Barnes e fa 2-1 per la ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono andati in scena due recuperi della 17ª giornata della. Come spesso capita, grandenelledel massimo campionato inglese. 9in 2e un finale pazzo con protagonista Antonio Conte. Alle 20:30 è stato il turno di Leicester City-, mentre alle 21:00 quello di Brentford-. Nel match del King Power Stadium, passa in vantaggio la squadra di casa con la rete dello zambiano Patson Daka al 24?. Al 38? è il turno di Harry Kane che pareggia la sfida dopo un errore del centrale del Leicester Soyuncu. Il secondo tempo scorre liscio fino al 76? quando James Maddison sfrutta l’assist del nuovo entrato Harvey Barnes e fa 2-1 per la ...

