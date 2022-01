Pregliasco: “Non usciremo da pandemia, arriveremo a tollerabilità” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Non saremo fuori totalmente dalla pandemia” di coronavirus, “arriveremo presumibilmente a un livello di tollerabilità e di riduzione dei casi”. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, è cauto sul futuro dell’epidemia di Covid-19. “Speriamo di aver raggiunto il picco – dice all’Adnkronos Salute – I modelli matematici ci davano ancora una o 2 settimane, ma del resto il picco ci rendiamo conto di averlo passato quando vediamo il calo dei contagi, quindi lo diciamo ex post”. “Secondo me, e l’ho detto più volte – ricorda l’esperto – avremo un andamento a onde e la prossima onda sarà molto più bassa, se non si inserisce un nuovo virus, perché saremo in gran parte immuni e quindi in qualche modo il Covid diventerà una cosa simile al virus influenzale stagionale”. Di fatto “la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Non saremo fuori totalmente dalla” di coronavirus, “presumibilmente a un livello die di riduzione dei casi”. Il virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano, è cauto sul futuro dell’epidemia di Covid-19. “Speriamo di aver raggiunto il picco – dice all’Adnkronos Salute – I modelli matematici ci davano ancora una o 2 settimane, ma del resto il picco ci rendiamo conto di averlo passato quando vediamo il calo dei contagi, quindi lo diciamo ex post”. “Secondo me, e l’ho detto più volte – ricorda l’esperto – avremo un andamento a onde e la prossima onda sarà molto più bassa, se non si inserisce un nuovo virus, perché saremo in gran parte immuni e quindi in qualche modo il Covid diventerà una cosa simile al virus influenzale stagionale”. Di fatto “la ...

Advertising

AlexBazzaro : È urgente sapere dal dottor #pregliasco se come riportato dalla trasmissione #Fuoridalcoro nell’ospedale che dirige… - Agenzia_Ansa : Pregliasco: 'Al Galeazzi slittano interventi non urgenti senza Super pass' #ANSA - Giorgiolaporta : È normale che in un ospedale pubblico il #Galeazzi, qualcuno abbia deciso di non operare e dunque far soffrire chi… - onlyforyoureye2 : RT @mariogiordano5: Faccio presente per quanto riguarda il servizio di ieri #fuoridalcoro #pregliasco #galeazzi che Kevin il 24enne che ave… - CristianGdvcsb : RT @mariogiordano5: Faccio presente per quanto riguarda il servizio di ieri #fuoridalcoro #pregliasco #galeazzi che Kevin il 24enne che ave… -