Posticipati i concerti di Harry Styles in Italia: le nuove date (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono stati Posticipati i concerti di Harry Styles in Italia. Le nuove date sono già state comunicate e i biglietti acquistati per i precedenti appuntamenti restano validi per i nuovi. Le date Italiane sold out del Love On Tour di Harry Styles, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. Uno slittamento di pochi mesi, dunque, quello che si rende necessario a causa del perdurare della situazione di emergenza che non consente il normale svolgimento delle attività live. Tra le tournée posticipate figura anche quella di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono statidiin. Lesono già state comunicate e i biglietti acquistati per i precedenti appuntamenti restano validi per i nuovi. Lene sold out del Love On Tour di, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. Uno slittamento di pochi mesi, dunque, quello che si rende necessario a causa del perdurare della situazione di emergenza che non consente il normale svolgimento delle attività live. Tra le tournée posticipate figura anche quella di ...

Advertising

animarock80 : Bring Me The Horizon: posticipati il tour europeo e il concerto di Milano - TicketOneIT : ??A causa dell’attuale situazione i concerti del tour di Coez previsti dal 31 gennaio al 22 febbraio vengono postici… - xiaozhaning : due anni che sti concerti mi vengono posticipati 25 volte non ci capisco più un cazzo - rockolpoprock : Bring Me The Horizon: posticipati il tour europeo e il concerto di Milano - sofixinfinity : Sinceramente? Non credo che sia ancora sicuro fare concerti. Andrebbero tutti posticipati -