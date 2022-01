“Portava la mascherina, il reato di rapina è aggravato”. Il ladro: “Ma se è obbligatoria indossarla”. La Cassazione respinge il ricorso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al di là della decisione presa dai giudici, quella che andiamo a raccontare è una vicenda che, per forza di cose, rispetto alle evidenza comportate dalla situazione, lascia in sospeso pareri differenti. Ma andiamo per ordine. E’ accaduto che, arrestato per una rapina, l’autore del crimine si visto inasprire la pena in virtù della mascherina che indossava, interpretata dalla corte come un’aggravante. Così, una volta ‘studiato’ a fondo il massimario della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, attraverso il suo legale il reo ha deciso di rivolgersi alla Cassazione. rapina con mascherina, il rapinatore: “Perché definirla un’aggravante se portare il dispositivo è obbligatorio?” D’alba parte – il ragionamento dell’uomo – come sarebbe potuto accadere diversamente visto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al di là della decisione presa dai giudici, quella che andiamo a raccontare è una vicenda che, per forza di cose, rispetto alle evidenza comportate dalla situazione, lascia in sospeso pareri differenti. Ma andiamo per ordine. E’ accaduto che, arrestato per una, l’autore del crimine si visto inasprire la pena in virtù dellache indossava, interpretata dalla corte come un’aggravante. Così, una volta ‘studiato’ a fondo il massimario della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, attraverso il suo legale il reo ha deciso di rivolgersi allacon, iltore: “Perché definirla un’aggravante se portare il dispositivo è obbligatorio?” D’alba parte – il ragionamento dell’uomo – come sarebbe potuto accadere diversamente visto ...

