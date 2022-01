Ponte della Scafa, Energie Per Fiumicino: “Inaccettabile il parere negativo del Consorzio di Bonifica” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fiumicino – “Giudichiamo Inaccettabile il parere negativo espresso dal Consorzio di Bonifica sul progetto per il nuovo Ponte della Scafa. Siamo certi del rispetto delle Norme che hanno spinto il Consorzio ad esprimere quel parere, ma per noi è politicamente Inaccettabile lasciare un intero quadrante, dove abitano e si muovono decine di migliaia di persone ogni giorno, ostaggio di un unico Ponte realizzato negli anni 60 e che versa in non buone condizioni”. Così, in una nota stampa Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino. “È per noi Inaccettabile – sottolinea il Presidente – chiudere con un colpo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– “Giudichiamoilespresso daldisul progetto per il nuovo. Siamo certi del rispetto delle Norme che hanno spinto ilad esprimere quel, ma per noi è politicamentelasciare un intero quadrante, dove abitano e si muovono decine di migliaia di persone ogni giorno, ostaggio di un unicorealizzato negli anni 60 e che versa in non buone condizioni”. Così, in una nota stampa Orazio Azzolini, presidente del Circoloper. “È per noi– sottolinea il Presidente – chiudere con un colpo ...

