Pogba | si spegne il sogno Bianconero? Il calciatore ha scelto

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paulandrà quasi sicuramente in scadenza di contratto e avrebbe giàla sua prossima destinazione A riportarlo sono voci dall’Inghilterra, direttamente dal Daily Star. Stando a quanto detto dal noto tabloid inglese, Paulnon rinnoverà il suo contratto andando in scadenza. Ilvorrebbe iniziare una nuova avventura e andarsene da Manchester. L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pogba spegne

DailyNews 24

... e i casi più eclatanti sono stati gli addii di Arturo Vidal e Paul, sostituiti da Miralem ... Peccato che dopo una prima stagione di ottimo livello e una finale di Champions, sia poco a ...Il sognonon siin casa Juventus, dove arrivano importanti novità: sul tavolo 60 milioni che cambiano tuttoAnche nel 2022 non mancano i pensieri dei tifosi bianconeri per Paul, ancora ...“Come va, Paul?” Ce lo ricordiamo tutti quel video. Allegri contro Pogba, uno dei momenti più divertenti dell’avventura in bianconero del calciatore francese. Juventus e i ...L'ex centrocampista della Juventus Paul Pogba ha augurato buon compleanno a Claudio Marchisio tramite una stories Instagram ...