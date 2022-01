Placebo al posto del vaccino, ma accusano lo stesso effetti collaterali. Uno studio Usa lo certifica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche chi ha ricevuto il Placebo nei test sul vaccino covid ha segnalato effetti collaterali. Più di due terzi dei comuni eventi avversi associati al vaccino covid possono essere attribuiti all’effetto ‘nocebo’, la versione negativa dell’effetto Placebo. E’ l’indicazione di una equipe di scienziati che negli Stati Uniti hanno analizzato i dati relativi a 12 trial clinici sui vaccini covid. I ricercatori hanno evidenziato che l”effetto nocebo’ è stato responsabile del 76% delle comuni reazioni avverse dopo la prima dose e di quasi il 52% dopo la seconda dose. Che cos’è l’effetto nocebo Ma cos’è l’effetto nocebo? La definizione fa riferimento agli effetti collaterali associati ad una sostanza che non è in grado di produrre conseguenze. Nei trial, quindi, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche chi ha ricevuto ilnei test sulcovid ha segnalato. Più di due terzi dei comuni eventi avversi associati alcovid possono essere attribuiti all’effetto ‘nocebo’, la versione negativa dell’effetto. E’ l’indicazione di una equipe di scienziati che negli Stati Uniti hanno analizzato i dati relativi a 12 trial clinici sui vaccini covid. I ricercatori hanno evidenziato che l”effetto nocebo’ è stato responsabile del 76% delle comuni reazioni avverse dopo la prima dose e di quasi il 52% dopo la seconda dose. Che cos’è l’effetto nocebo Ma cos’è l’effetto nocebo? La definizione fa riferimento agliassociati ad una sostanza che non è in grado di produrre conseguenze. Nei trial, quindi, ...

