(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Lo stallo del concorsoo per idella scuola secondaria conferma quanto sosteniamo da marzo 2020, poi tradotto nel ddl 1920. Siamo ormai agli appelli a insegnanti in pensione e parenti degli studenti affinché si mettano a disposizione per gestire le classi". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pittoni (Lega): “Urgente assumere docenti. Concorsi ordinari sono incompatibili” - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Pittoni (Lega) risponde a Floridia: “Senza docenti impraticabile lo sdoppiamento delle classi. Investiamo su assunzioni,… - mariopittoni : Pittoni (Lega) risponde a Floridia: “Senza docenti impraticabile lo sdoppiamento delle classi. Investiamo su assunz… - mariopittoni : Pittoni (Lega) risponde a Floridia: “Senza docenti impraticabile lo sdoppiamento delle classi. Investiamo su assunz… - Flik85141015 : ?????????? LA SCOPERTA DEL SECOLO???????????????????????? “Senza docenti impraticabile lo sdoppiamento delle classi. Investiamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pittoni Lega

Orizzonte Scuola

A portare avanti tale strada in testa c'è la, con il senatore Marioche ha già le idee chiare: " Si va verso un tavolo specifico per la scuola. Speriamo non serva solo a prendere tempo ...Lo dichiara il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione dellae vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, replicando al sottosegretario all'Istruzione ...Successo del brand SurgicTouch, con base in Friuli, che nella categoria Skin Care sbaraglia numerosi concorrenti da tutto il mondo ...Il senatore Mario Pittoni ha risposto alla sottosegretaria Barbara Floridia sui problemi della scuola e il rischio di tornare alla DAD.