Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo La dem casertana | Lavorerò nel solco di Sassoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’eurodeputata del Partito democraticoè stata elettadelè stata la seconda tra le più votate con 527 preferenze, a superarla soltanto Othmar Karas del Ppe. L’italiana è stata eletta a conclusione di una prima tornata di votazioni nella quale sono stati scelti i primi 9 vice presidenti su 14. “Questa candidatura e questa elezione – affermain una nota – sono avvenute in un momento molto difficile per me, per il mio gruppo politico, per il, e credo per tantissimi cittadini: la perdita di Davidnon è stata solo la perdita di un amico per molti di noi, per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo bene. E’ la perdita di un uomo delle istituzioni, di un ...