Pil, per Bankitalia verso +4% ma rischi da pandemia e attuazione Pnrr

ROMA (ITALPRESS) – "Secondo le nostre più recenti valutazioni, l'attività economica crescerebbe quest'anno a ritmi prossimi al 4%. Tali valutazioni si basano sull'ipotesi che l'attuale risalita dei contagi non comporti un forte inasprimento delle misure di contenimento, grazie ai progressi della campagna di vaccinazioni e all'esperienza maturata nel convivere con l'epidemia, adottando provvedimenti più mirati e minimizzandone così le ripercussioni negative sull'economia". Così Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Ivass, intervenendo a un webinar. Secondo Signorini "l'attività economica tornerebbe a espandersi in misura sostenuta dalla primavera, trainata principalmente dalla domanda interna. I consumi delle famiglie, frenati nella prima parte dell'anno dall'incertezza sull'evoluzione dell'epidemia e dagli effetti del rincaro dei beni ...

