Pignoramento per 190mila euro al presidente di Confartigianato Bergamo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. Il Tribunale di Bergamo ha disposto il Pignoramento presso terzi della somma di 190mila euro promosso dal Gruppo Comini di Lecco nei confronti di Giacinto Giambellini, 57 anni, presidente di Confartigianato Bergamo. Il Pignoramento, si legge nell’atto ufficiale, attinge ai proventi degli incarichi lavorativi e istituzionali (alcuni di questi gratuiti) di Giambellini, dopo che sia Giacinto sia la moglie Mariella non hanno provveduto a saldare 127mila euro, oltre agli ulteriori interessi, già nel settembre 2021. Somma che poi è lievitata con altri oneri a 190mila euro. Il presidente di Confartigianato, dopo aver ceduto la propria azienda in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Il Tribunale diha disposto ilpresso terzi della somma dipromosso dal Gruppo Comini di Lecco nei confronti di Giacinto Giambellini, 57 anni,di. Il, si legge nell’atto ufficiale, attinge ai proventi degli incarichi lavorativi e istituzionali (alcuni di questi gratuiti) di Giambellini, dopo che sia Giacinto sia la moglie Mariella non hanno provveduto a saldare 127mila, oltre agli ulteriori interessi, già nel settembre 2021. Somma che poi è lievitata con altri oneri a. Ildi, dopo aver ceduto la propria azienda in ...

Advertising

cammisa_massimo : RT @cammisa_massimo: Gli rimane poco tempo ancora ha questi servi del sistema vedranno quando arriveranno le prime rate dei prestiti garant… - cammisa_massimo : Gli rimane poco tempo ancora ha questi servi del sistema vedranno quando arriveranno le prime rate dei prestiti gar… - DeTommasiRino : @drsmoda ...e per i 100€ si arriverà fino alla soglia del pignoramento. 2 anni nu je bastano ?????????? - fantozziragugo : @matteosalvinimi Agenzia della riscossione ci ha chiesto integrazione per un rateizzò perché non era sufficientemen… - altalex : La legge delega prevede che il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, notifichi a debitore e terzo l’av… -