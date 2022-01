Piccoli gesti, grandi crimini: si presentano i risultati della campagna di Marevivo e Bat contro il littering (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Piccoli gesti, grandi crimini” è il titolo dell’iniziativa lanciata da Marevivo in collaborazione con Bat (Italia British American Tobacco) e con il patrocinio di Ministero della Transizione Ecologica e Anci, per coinvolgere i cittadini di 4 località italiane in “attività volte alla sensibilizzazione contro il littering (buttare a terra Piccoli rifiuti, come i mozziconi). I risultati della campagna saranno al centro della conferenza stampa online, in collegamento con la sede di Marevivo, che si svolgerà venerdì 20 gennaio alle ore 10. L’iniziativa, si legge in una nota, “ha previsto anche una fase di monitoraggio qualitativo e quantitativo al fine di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “” è il titolo dell’iniziativa lanciata dain collaborazione con Bat (Italia British American Tobacco) e con il patrocinio di MinisteroTransizione Ecologica e Anci, per coinvolgere i cittadini di 4 località italiane in “attività volte alla sensibilizzazioneil(buttare a terrarifiuti, come i mozziconi). Isaranno al centroconferenza stampa online, in collegamento con la sede di, che si svolgerà venerdì 20 gennaio alle ore 10. L’iniziativa, si legge in una nota, “ha previsto anche una fase di monitoraggio qualitativo e quantitativo al fine di ...

