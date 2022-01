Piazza della Concordia, De Luca denuncia il degrado direttamente al Ministro dell’Interno (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – A pochi giorni dalla rissa avvenuta tra Piazza della Concordia ed il lungomare di Salerno costata il ferimento di quattro vigili urbani di Salerno, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che non dimentica di essere stato il sindaco-sceriffo della città, ha avuto l’occasione del confronto con il Ministro dell’Interno Lamorgese oggi a Napoli per la sottoscrizione di un’intesa, per parlare di alcuni problemi di legalità che interessano proprio l’area in questione. Toccando il tema della lotta all’abusivismo e al contrabbando, il Presidente De Luca ha fatto esplicito riferimento all’area della centralissima Piazza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – A pochi giorni dalla rissa avvenuta traed il lungomare di Salerno costata il ferimento di quattro vigili urbani di Salerno, il presidenteregione Campania Vincenzo De, che non dimentica di essere stato il sindaco-sceriffocittà, ha avuto l’occasione del confronto con ilLamorgese oggi a Napoli per la sottoscrizione di un’intesa, per parlare di alcuni problemi di legalità che interessano proprio l’area in questione. Toccando il temalotta all’abusivismo e al contrabbando, il Presidente Deha fatto esplicito riferimento all’areacentralissima...

elio_vito : La matrice è sempre più chiara, altre cinque misure cautelari per l’assalto alla sede della #Cgil. Sempre più fiero… - Tg3web : A Venezia la salsedine minaccia la basilica di San Marco, ma i lavori a difesa della piazza sono in ritardo. Questo… - Avvenire_Nei : Don Michele Madonna, parroco di tre parrocchie nel centro di Napoli, ogni settimana si piazza in strada, e qui ammi… - anteprima24 : ** Piazza della Concordia, De Luca #Denuncia il #Degrado direttamente al Ministro dell’Interno (VIDEO) **… - varesenews : Secondo appuntamento a Varese per il Mercato della Terra di Slow Food -