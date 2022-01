(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo di 36è morto oggi, 19 gennaio 2022,unadial, sull'Amiata, quasi al confine con il comune di Castall'Azzara, in provincia di Grosseto, dove viveva. Pare che l'uomo sia statoe colpito in maniera mortale da unche gli avrebbe reciso l'arteria femorale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Piancastagnaio: muore a 36 anni caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia - A_R_Esse : - SIENANEWS : Un 36enne è rimasto vittima di un incidente di caccia nei boschi intorno a Piancastagnaio - SienaFree : 36enne muore nel corso di una battuta di caccia al cinghiale - venti4ore : Tragica battuta di caccia al cinghiale muore 36enne a Piancastagnaio | RadioSienaTv -

Ultime Notizie dalla rete : Piancastagnaio muore

Siena, 19 gennaio 2022 - Il 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuto nei boschi intorno a, nei pressi della Sp 66, per una chiamata delle 12.35: i sanitari hanno tentato di rianimare un 36enne rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia al cinghiale, ma l'uomo è ...Il 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuto nei boschi intorno a, nei pressi della Sp 66, per una chiamata delle 12.35: i sanitari hanno tentato di rianimare un 36enne rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia al cinghiale, ma l'uomo è ...Il 118 è intervenuto nei boschi intorno a Piancastagnaio, nei pressi della Sp 66, per una chiamata delle 12.35: i sanitari hanno tentato di rianimare un 36enne rimasto gravemente ferito durante una ba ...Siena, 19 gennaio 2022- Il 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuto nei boschi intorno a Piancastagnaio, nei pressi della Sp 66, per una chiamata delle 12.35: i sanitari hanno tentato di rianimare u ...