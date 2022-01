Peugeot 9×8 | primo test vero ad Aragon

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)prosegue lo sviluppo della 9×8, con ilal Motorland. Sul tracciato spagnolo la casa di Velizy ha schierato una prima evoluzione della sua Hypercar, che presenta numerose modifiche rispetto al modello presentato ufficialmente lo scorso luglio. Al momento i tecnici del Leone hanno confermato la soluzione aerodinamica senza ala posteriore, dopo che in uno shakedown iniziale dello scorso dicembre ne avevano sperimentato uno. La casa francese è iscritta al mondiale FIA WEC 2022, ma non siamo ancora sicuri che possa correre la 24 ore di Le Mans.9×8:in vista, ma qualcosa non quadra9×8: quali novità aidi? La casa ha pubblicato quattro immagini del ...