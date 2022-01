Peter Schmeichel sul malore di Eriksen | Il giorno più duro della mia carriera

Advertising

CalcioNews24 : #PeterSchmeichel ricorda: «#Eriksen a terra? Il giorno più duro della mia carriera» - _logica_mente_ : @Captivus_acm Ho visto anche la grinta di Oliver Kahn e l'atletismo di Peter Schmeichel -

Ultime Notizie dalla rete : Peter Schmeichel

Calcio News 24

L'ex portiere della nazionale danese torna sull'incidente accaduto a Christian Eriksen durante Euro 2020Ascolta la versione audio dell'articolo Il leggendario ex portiere daneseè tornato con la memoria al giorno del dramma vissuto da Christian Eriksen Nel ricordo ditutta la drammaticità degli attimi in cui Eriksen è crollato a terra esanime,...Il leggendario ex portiere danese Peter Schmeichel è tornato con la memoria al giorno del dramma vissuto da Christian Eriksen Nel ricordo di Peter Schmeichel tutta la drammaticità degli attimi in cui ...Ascolta la versione audio dell'articolo Il leggendario ex portiere danese Peter Schmeichel è tornato con la memoria al giorno del dramma vissuto da Christian Eriksen Nel ricordo di Peter Schmeichel tu ...