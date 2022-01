Pesto di cime di ravanelli | un’alternativa deliziosa e anti spreco!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo condimento è davvero geniale: undi, ma realizzato con ledi questi ortaggi, senza sprecarle, senza buttarle via, perché riservano un’incredibile sorpresa. Si tratta di un ortaggio dalla molteplici proprietà, presenti anche nelle foglie. Contiene fibre che infondono senso di sazietà, è diuretico, depurativo ed eupeptico. Ha blande virtù lassative. Insomma è una vera e propria miniera di benefici. Per una resa da manuale, procuratevi solo ed unicamente ingredienti di qualità. Utilizzate questa salsina profumatissima sulla pasta, sulle tartine come aperitivo, sulla carne arrosto o alla griglia. Pronte a scoprire come procedere? Noi vi presentiamo due possibili metodi per riuscirci, uno nel mortaio, l’altro nel robot da cucina. Quale preferite? Iniziamo!didi ...