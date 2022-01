“Persona piccola che dice grandi bugie”, Adriana Volpe asfalta Sonia Bruganelli dopo le ultime dichiarazioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Adriana Volpe risponde alle ultime dichiarazioni di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, oltre ad affermare che non rifarà il Grande Fratello Vip, ha svelato alcuni presunti retroscena con protagonista la sua collega. Adriana Volpe asfalta Sonia Bruganelli dopo le sue dichiarazioni di fuoco Io resto una impunita. Non mi pento di nulla.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 gennaio 2022)risponde alledi. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, oltre ad affermare che non rifarà il Grande Fratello Vip, ha svelato alcuni presunti retroscena con protagonista la sua collega.le suedi fuoco Io resto una impunita. Non mi pento di nulla.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

NeliKoseva : RT @sisifussss: Demet che apre le porte di casa sua per una piccola fan che viene dall’Italia. Trovatemi un’altra persona dal cuore così gr… - 1965M2 : RT @sisifussss: Demet che apre le porte di casa sua per una piccola fan che viene dall’Italia. Trovatemi un’altra persona dal cuore così gr… - lolixkatxdom : RT @sisifussss: Demet che apre le porte di casa sua per una piccola fan che viene dall’Italia. Trovatemi un’altra persona dal cuore così gr… - blogtivvu : “Persona piccola che dice grandi bugie”, Adriana Volpe asfalta Sonia Bruganelli dopo le ultime dichiarazioni - Penombra_90 : RT @ohanarifugio: Ore 23:30 La piccola ha avuto delle brutte crisi convulsive… è nelle mani amorevoli di Viviana e di sua mamma Lia, segui… -