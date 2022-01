Perchè Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono separati? I motivi dell’addio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) sono mesi che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi. Lo avevano dimostrato anche le feste di Natale e il primo dell’anno: giorni che i due hanno vissuto lontani. La notizia però non era finita sulle prime pagine dei giornali, forse Perchè, quando si parla di una coppia come quella formata da Trussardi e Michelle c’è un po’ più di timore, nel toccare certe corde. Non è dato saperlo ma su tanti siti che si occupano di gossip e cronaca rosa, incluso il nostro, che tra i due ci fosse maretta e che stesse per esplodere una bomba, lo si poteva leggere, non troppo tra le righe. Sempre nel massimo rispetto di una coppia che sta di certo affrontando, un momento comunque complicato. C’è un progetto di vita che si interrompe, un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022)mesi chein crisi. Lo avevano dimostrato anche le feste di Natale e il primo dell’anno: giorni che i due hanno vissuto lontani. La notizia però non era finita sulle prime pagine dei giornali, forse, quando si parla di una coppia come quella formata dac’è un po’ più di timore, nel toccare certe corde. Non è dato saperlo ma su tanti siti che si occupano di gossip e cronaca rosa, incluso il nostro, che tra i due ci fosse maretta e che stesse per esplodere una bomba, lo si poteva leggere, non troppo tra le righe. Sempre nel massimo rispetto di una coppia che sta di certo affrontando, un momento comunque complicato. C’è un progetto di vita che si interrompe, un ...

