"Perché non è stato espulso?". Scoppia la bufera sul clandestino stupratore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo stupratore di Segrate aveva precedenti per violenza sessuale ed era stato espulso dall'Italia, ma il provvedimento non è mai stato applicato Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lodi Segrate aveva precedenti per violenza sessuale ed eradall'Italia, ma il provvedimento non è maiapplicato

borghi_claudio : Accendo per sbaglio su @Ariachetira e imprevisto: un medico a cui volevano far dire la solita storia del non vaccin… - AlbertoBagnai : E qui vedete l’ovvia origine del male. Saranno guai anche per loro, perché a differenza che per l’austerità in ques… - FratellidItalia : ?? Perché Speranza non si dimette? #SperanzaDimettiti - GZagaglia : RT @GioChirilly: Serve il SGP per entrare ovunque dal 1 febbraio, meno che in farmacia e al supermercato. Se fosse una decisione sanitaria… - Vale_main890 : RT @alex271110: @anninaa00 Segnalate perché? Perché ha detto la verità. Tutti sanno chi è solei a Milano, infatti è stata cacciata da tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Valentina Ferragni riprende le lezioni di pole dance e spiega perché non si è allenata per mesi Leggi anche > 'Non ho potuto più allenarmi con pole dance perché con i punti di sutura e la cicatrice era troppo delicata e qualsiasi sforzo avrebbe peggiorato la ferita! Ma ora posso tornare e sono ...

Fiorentina, i numeri inchiodano Gonzalez: non basta guadagnare falli per valere 27 milioni L'utilità di Gonzalez non è in discussione , perché Italiano, quando ha potuto, lo ha sempre lanciato dall'inizio. Ma l'etichetta di acquisto più costoso della storia della Fiorentina è lì, e le ...

Come è andata a finire con il vaccino cubano (e perché non è stato ancora autorizzato nel resto del mondo) Corriere della Sera Leggi anche > 'ho potuto più allenarmi con pole dancecon i punti di sutura e la cicatrice era troppo delicata e qualsiasi sforzo avrebbe peggiorato la ferita! Ma ora posso tornare e sono ...L'utilità di Gonzalezè in discussione ,Italiano, quando ha potuto, lo ha sempre lanciato dall'inizio. Ma l'etichetta di acquisto più costoso della storia della Fiorentina è lì, e le ...