Per il britannico Money lo Stadio Maradona è tra i quindici peggiori stadi d'Europa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo stadio Maradona è tra i peggiori quindici stadi d'Europa insieme al Franchi di Firenze. Lo decreta il sito britannico Money, che ha stilato una classifica dei migliori stadi in base alle recensioni dei tifosi ed alle recensioni pubblicate dai visitatori su Tripadvisor, Google e Football Ground Map. Il punteggio massimo è 5. Il migliore in assoluto, nel continente, è il Westfalen stadium di Dortmund (4,57), culla del Borussia Dortmund. Il peggiore in assoluto, invece, il Castellani di Empoli (2.90). La Spagna ha tre impianti nella top ten (il Santiago Bernabeu, il Camp Nou ed il Wanda Metropolitano). L'Italia invece, ha tre stadi tra i dieci peggiori: si tratta, oltre al Castellani, ...

