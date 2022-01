Per fermare l’epidemia che aveva ucciso alcuni cigni della regina Elisabetta, i veterinari Royal ne hanno abbattuti altri 26 sulle rive del Tamigi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La regina Elisabetta li possiede – e protegge – tutti, dall’Inghilterra al Galles, ma dopo aver perso ben 33 cigni dall’inizio di un’epidemia di influenza aviaria che ha colpito l’intero paese, la sovrana è stata costretta a farne abbattere altri 26 tra le varie centinaia che soggiornano permanentemente sulle rive del Tamigi, nei pressi della sua residenza, il castello di Windsor. Elisabetta II accompagnata da David Barber, responsabile dei cigni Royal, assiste al censimento sul Tamigi, luglio 2009 (Getty Images) Leggi anche › La regina Elisabetta scrive alla ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lali possiede – e protegge – tutti, dall’Inghilterra al Galles, ma dopo aver perso ben 33dall’inizio di un’epidemia di influenza aviaria che ha colpito l’intero paese, la sovrana è stata costretta a farne abbattere26 tra le varie centinaia che soggiornano permanentementedel, nei pressisua residenza, il castello di Windsor.II accompagnata da David Barber, responsabile dei, assiste al censimento sul, luglio 2009 (Getty Images) Leggi anche › Lascalla ...

