Pechino 2022, il comitato organizzatore: “Qualsiasi comportamento contrario allo spirito olimpico sarà punito” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’attesa per l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 aumenta sempre più; d’altronde, manca meno di un mese: tutti gli atleti e gli addetti ai lavori si stanno preparando per arrivare all’appuntamento più atteso dell’anno. Un grosso rischio, tuttavia, incombe sull’intera competizione: non è detto, infatti, che venga dato spazio esclusivamente allo sport, come in teoria dovrebbe accadere. La politica e la questione del boicottaggio potrebbero avere una grossa influenza sullo svolgimento generale dei Giochi Olimpici. Ma non solo: gli stessi atleti dovranno prestare la giusta attenzione a come comportarsi e a cosa dire nell’arco dell’intero evento in Cina. A testimonianza di ciò, sono arrivate le parole di Yang Shu, vice direttore generale per le relazioni internazionali del comitato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’attesa per l’inizio delle Olimpiadi Invernali diaumenta sempre più; d’altronde, manca meno di un mese: tutti gli atleti e gli addetti ai lavori si stanno preparando per arrivare all’appuntamento più atteso dell’anno. Un grosso rischio, tuttavia, incombe sull’intera competizione: non è detto, infatti, che venga dato spazio esclusivamentesport, come in teoria dovrebbe accadere. La politica e la questione del boicottaggio potrebbero avere una grossa influenza sullo svolgimento generale dei Giochi Olimpici. Ma non solo: gli stessi atleti dovranno prestare la giusta attenzione a come comportarsi e a cosa dire nell’arco dell’intero evento in Cina. A testimonianza di ciò, sono arrivate le parole di Yang Shu, vice direttore generale per le relazioni internazionali del...

