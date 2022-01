Paura a Viareggio, è ancora barricato in casa l’uomo che ha rifiutato il Tso e sparato a un vigile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paura a Viareggio. Un uomo di 44 anni si è barricato in casa e ha iniziato a sparare. È successo oggi intorno alle 13 a Torre del Lago, frazione di Viareggio in provincia di Lucca. l’uomo si è rifiutato di aprire ai vigili urbani che si erano recati presso la sua abitazione per l’applicazione di un Tso, trattamento sanitario obbligatorio. Viareggio, si barrica in casa e spara Mentre i vigili del fuoco, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, il 44enne avrebbe esploso due colpi di pistola attraverso la porta. Uno dei due colpi ha raggiunto un vigile del fuoco, ma senza ferirlo. Il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco senza ferirlo. Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Un uomo di 44 anni si èine ha iniziato a sparare. È successo oggi intorno alle 13 a Torre del Lago, frazione diin provincia di Lucca.si èdi aprire ai vigili urbani che si erano recati presso la sua abitazione per l’applicazione di un Tso, trattamento sanitario obbligatorio., si barrica ine spara Mentre i vigili del fuoco, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, il 44enne avrebbe esploso due colpi di pistola attraverso la porta. Uno dei due colpi ha raggiunto undel fuoco, ma senza ferirlo. Il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo deldel fuoco senza ferirlo. Il ...

Advertising

SecolodItalia1 : Paura a Viareggio, è ancora barricato in casa l’uomo che ha rifiutato il Tso e sparato a un vigile… - ChiranAngelgela : Paura a Viareggio. Un 44enne con problemi psichiatrici spara attraverso la porta ai vigili che dovevano farlo sotto… - Naz_Viareggio : Paura a Torre del Lago: si barrica in casa e spara a un vigile del fuoco - SoyRobotico : RT @qn_lanazione: Paura a Torre del Lago. Si barrica in casa e spara ai vigili del fuoco - qn_lanazione : Paura a Torre del Lago. Si barrica in casa e spara ai vigili del fuoco -