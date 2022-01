Parlamento Ue, tra realpolitik e franchi tiratori: ecco come Socialisti e Liberali hanno ‘digerito’ l’accordo su presidente antiabortista Metsola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La coalizione di maggioranza al Parlamento europeo ha scelto un’antiabortista: la posizione della nuova presidente, Roberta Metsola, sull’interruzione di gravidanza è sicuramente il tema più controverso della sua elezione, come si evince anche dalla raffica di domande sull’argomento nella conferenza stampa successiva al voto. Metsola, che in passato ha sostenuto a più riprese la sua contrarietà alla possibilità di abortire, ha subito chiarito la volontà di adottare le posizioni dell’Eurocamera nel suo complesso, rispettando così il suo nuovo ruolo. “Ci rassicurano le sue prime parole. Sui temi etici rappresenterà la voce del Parlamento europeo, quindi non più quella sua personale e della parte più conservatrice del Partito Popolare Europeo”, dice a Ilfattoquotidiano.it ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La coalizione di maggioranza aleuropeo ha scelto un’: la posizione della nuova, Roberta, sull’interruzione di gravidanza è sicuramente il tema più controverso della sua elezione,si evince anche dalla raffica di domande sull’argomento nella conferenza stampa successiva al voto., che in passato ha sostenuto a più riprese la sua contrarietà alla possibilità di abortire, ha subito chiarito la volontà di adottare le posizioni dell’Eurocamera nel suo complesso, rispettando così il suo nuovo ruolo. “Ci rassicurano le sue prime parole. Sui temi etici rappresenterà la voce deleuropeo, quindi non più quella sua personale e della parte più conservatrice del Partito Popolare Europeo”, dice a Ilfattoquotidiano.it ...

LiaQuartapelle : Buon lavoro cara @pinapic: contiamo su di te per fare bene come vicepresidente del parlamento europeo, proprio come… - Tg3web : 'Continuerò il lavoro di David Sassoli'. Al Tg3 la neoeletta presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, 43… - Tg3web : È morto questa notte a 65 anni David Sassoli. Una vita spesa tra il giornalismo e la politica, in particolare europ… - mapyforever2 : RT @fattoquotidiano: Parlamento Ue, tra realpolitik e franchi tiratori: ecco come Socialisti e Liberali hanno ‘digerito’ l’accordo su presi… - fattoquotidiano : Parlamento Ue, tra realpolitik e franchi tiratori: ecco come Socialisti e Liberali hanno ‘digerito’ l’accordo su pr… -