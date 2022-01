Parlamento Ue, storica vittoria dei conservatori. L’Ecr ottiene la vicepresidenza con Roberts Zile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ottime notizie da Strasburgo per il fronte conservatore riformista, che rosicchia spazi al fronte progressista. L’Ecr per per la prima volta conquista una vicepresidenza dell’Eurocamera. Dopo l’elezione della popolare Roberta Metsola alla guida del Parlamento europeo, portabandiera delle istanze anti-abortiste, il gruppo guidato dato da Raffaele Fitto e dal polacco Ryszard Legutko può dirsi molto soddisfatto dell’ultima tornata di elezioni per il rinnovo dei vertici dell’EuroParlamento. L’Ecr conquista la vicepresidenza con Robert Zile Nella seconda votazione, dopo i primi 9, l’aula di Strasburgo, infatti, ha eletto altre tre vicepresidenti tra i quali il conservatore lettone Roberts Zile con 403 voti (insieme ai liberali Nicola Beer e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ottime notizie da Strasburgo per il fronte conservatore riformista, che rosicchia spazi al fronte progressista.per per la prima volta conquista unadell’Eurocamera. Dopo l’elezione della popolare Roberta Metsola alla guida deleuropeo, portabandiera delle istanze anti-abortiste, il gruppo guidato dato da Raffaele Fitto e dal polacco Ryszard Legutko può dirsi molto soddisfatto dell’ultima tornata di elezioni per il rinnovo dei vertici dell’Euroconquista lacon RobertNella seconda votazione, dopo i primi 9, l’aula di Strasburgo, infatti, ha eletto altre tre vicepresidenti tra i quali il conservatore lettonecon 403 voti (insieme ai liberali Nicola Beer e ...

Advertising

BuonAndrew : RT @smenichini: “In the name of God, go”. @DavidDavisMP, veterano conservatore, a @BorisJohnson oggi. Come dissero a Chamberlain nel 1940,… - smenichini : “In the name of God, go”. @DavidDavisMP, veterano conservatore, a @BorisJohnson oggi. Come dissero a Chamberlain ne… - SecolodItalia1 : Parlamento Ue, storica vittoria dei conservatori. L’Ecr conquista la vicepresidenza con Robert Zile… - FrankBova1 : RT @tamamaris: @a_meluzzi @ImolaOggi Speriamo che il fallimento della campagna vaccinale sia l'occasione - storica - per spazzare via l'att… - travels82 : RT @tamamaris: @a_meluzzi @ImolaOggi Speriamo che il fallimento della campagna vaccinale sia l'occasione - storica - per spazzare via l'att… -