Paola Turani svela le sue fobie ha paura dei ragni e per le superfici ghiacciate (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paola Turani ama farsi fotografare tra la neve, ma non chiedetele di camminare su un lago ghiacciato. «Mi sudano le mani solo al pensiero» confessa Paola Turani, che sui social ha condiviso due delle sue più grandi fobie: la paura per i ragni e quella per le superfici ghiacciate. «Da sempre ho il terrore dei Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ama farsi fotografare tra la neve, ma non chiedetele di camminare su un lago ghiacciato. «Mi sudano le mani solo al pensiero» confessa, che sui social ha condiviso due delle sue più grandi: laper ie quella per le. «Da sempre ho il terrore dei

Advertising

cmqgloria : NO VABBÈ AMO MA SONO LETTERALMENTE IO infatti vorrei parlare un attimo della casa di paola turani che ha deciso di… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Paola Turani mostra la casa nuova, ecco stanza per stanza dove andrà a vivere #PaolaTurani - MediasetTgcom24 : Paola Turani mostra la casa nuova, ecco stanza per stanza dove andrà a vivere #PaolaTurani - annapisapasini : Sto guardando le storie di Paola Turani sulla nuova casa. Sto amando tutto, sogno una casa così. - fuegoyllamas : Invidiando molto la nuova casa di paola turani -