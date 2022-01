Ottavia Fusco | “Claudia Cardinale ha cercato di annullarmi | proclamandosi unico grande amore di mio marito Pasquale Squitieri”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è stata al fianco delnegli ultimi anni di vita fino a quel fatidico incidente che ha portato successivamente alla morte nel 2017. Oggi vedremo l’attrice tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nel salotto televisivosi racconterà alla conduttrice Serena Bortone e sarà un’occasione per presentare il libro “Nu Piezz E Vita – Il MioPerLettera Per Lettera” pubblicato nel novembre 2021 da Santelli Editore. Nata ad Asti del 1967 appena diciottenne si trasferisce a Roma per studiare teatro e dove conduce trasmissioni radiofoniche. Debutta al Teatro Cometa con Kabaret tedesco Wunderbar per la regia di ...