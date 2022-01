Ospedale di Bracciano Bonfili UIL FPL Medici | “La situazione è emergenziale”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sanità Lazio: l’diversa in condizioni pietose . UIL FPL: “Larasenta la soglia di guardia. Senza risorse, attrezzature e personale le cure sono fortemente a rischio” . “L’Padre Pio diversa in condizione pietose”, così in una nota Roberto– Coordinatore regionale UIL FPLdi Roma e Lazio – che denuncia la grandissima difficoltà in cui versa il nosocomio e che, a causa di una carenza di personale ormai divenuta cronica, rischia di paralizzare tutto”. “Lacomplessiva èdove ad esempio la mancanza di, in particolar modo al Pronto Soccorso, mette a rischio la stessa incolumità dei pazienti che arrivano in ...