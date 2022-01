Oroscopo di Branko 20 gennaio | salute | amore e lavoro di questo giovedì

Leggi su cityroma

Ariete – Oggi siete in grado di risolvere, e con facilità, un problema. Le vecchie emozioni torneranno a galla, ma occhio a tenere a bada i nervi! Toro – Oggi siete in grado di cambiare idea su una decisione, che forse avete preso con troppa fretta. La giornata promette grandi cose, ma meglio modificare qualche vecchia abitudine! Gemelli – Siete ottimisti e tutto attorno a voi procede bene, c'è bisogno di festeggiare. Cercate, però, di non essere troppo duri con voi stessi! Cancro – Non tollerate la mancanza di sensibilità e ora siete in grado di capire, finalmente, il gioco di alcune persone. L'energia non vi manca, vi toccherà lavorare sulla vostra persona. Forza, c'è tanto da fare!