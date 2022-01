Oroscopo di Barbanera 19 gennaio: alti e bassi per tutti, oggi mercoledì birichino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Un collega vi difenderà da una serie di critiche e di appunti non piacevoli. Chiedetevi, se sareste disposti a fare la stessa cosa per lui. Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna quadrata a Urano, aspettatevi eventi sorprendenti e proposte inaspettate. Non abbiate timore, riuscirete a cavalcare l’onda senza difficoltà. Gemelli (21/5 – 21/6) – Per merito della Luna favorevole dal segno del Leone, riuscirete a rompere il solito tran tran. Via libera a cambiamenti nella routine quotidiana. Cancro (22/6 – 22/7) – Se siete alla ricerca di un’occupazione, vi attende qualche buona notizia, per l’intervento provvidenziale del munifico Giove in Pesci. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Un collega vi difenderà da una serie di critiche e di appunti non piacevoli. Chiedetevi, se sareste disposti a fare la stessa cosa per lui. Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna quadrata a Urano, aspettatevi eventi sorprendenti e proposte inaspettate. Non abbiate timore, riuscirete a cavalcare l’onda senza difficoltà. Gemelli (21/5 – 21/6) – Per merito della Luna favorevole dal segno del Leone, riuscirete a rompere il solito tran tran. Via libera a cambiamenti nella routine quotidiana. Cancro (22/6 – 22/7) – Se siete alla ricerca di un’occupazione, vi attende qualche buona notizia, per l’intervento provvidenziale del munifico Giove in Pesci. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando ...

