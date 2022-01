Oroscopo dell’amore e della seduzione per sole donne | scopri cosa dicono le stelle!

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ariete – All’uomo Ariete è associato il mito dell’amor cortese, in stile “Lancillotto e Ginevra”, tanto per intenderci. La primada capire è che un uomo Ariete non è da conquistare, ma è lui il conquistatore. Un’altracerta è che non è un uomo difficile da decodificare, ne’ ambiguo ma, al contrario, molto diretto. Se gli piaci, te ne accorgi subito, perché comincerà a giocare tutte le sue carte per incantarti e affascinarti, magari lanciandosi in pericolose imprese sportive, oppure trascinandoti in una qualche avventura off limits, in cui valuterà di che tempra sei fatta. Se superi le prime prove, di solito di natura fisica, e dimostri di apprezzare le sue principali doti, quali la prestanza, il coraggio e la lealtà, sarai a “metà dell’opera”. A questo punto, potrai valutare il grado di irrequietezza dell’uomo Ariete. Ti accorgerai infatti ...