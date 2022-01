Opel - La Rocks-e mette la casacca del Borussia Dortmund (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Opel Rocks-e, sorella della Citroen Ami, può già vantare una serie speciale: si tratta della Rocks-e 09, dedicata agli appassionati di calcio e, in particolare, ai tifosi del Borussia Dortmund, squadra del massimo campionato tedesco. Questa versione della piccola elettrica sarà realizzata in 1909 unità e è disponibile, in Germania, al prezzo di 9.009 euro. Tutto per i tifosi del Borussia Dortmund. La personalizzazione è affidata al contrasto tra le sezioni di plastica grezza, la tinta grigia e i particolari gialli, che riprendono, così, i colori della squadra tedesca. Sulle fiancate sono applicati adesivi con il numero "09" (presente nello stemma del team per richiamare l'anno di fondazione del club, il 1909), ma anche gli interni si fanno notare per il rivestimento ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La-e, sorella della Citroen Ami, può già vantare una serie speciale: si tratta della-e 09, dedicata agli appassionati di calcio e, in particolare, ai tifosi del, squadra del massimo campionato tedesco. Questa versione della piccola elettrica sarà realizzata in 1909 unità e è disponibile, in Germania, al prezzo di 9.009 euro. Tutto per i tifosi del. La personalizzazione è affidata al contrasto tra le sezioni di plastica grezza, la tinta grigia e i particolari gialli, che riprendono, così, i colori della squadra tedesca. Sulle fiancate sono applicati adesivi con il numero "09" (presente nello stemma del team per richiamare l'anno di fondazione del club, il 1909), ma anche gli interni si fanno notare per il rivestimento ...

