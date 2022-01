Omicron avanza nel mondo, annuncia l’Oms, ma Gran Bretagna riduce restrizioni e Italia valuta il da farsi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo il report Oms l'Italia resta fra i 5 Paesi del mondo che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 in 7 giorni: oltre 1,2 milioni, in aumento del 25% rispetto alla settimana precedente, contro un +20% segnalato a livello globale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo il report Oms l'resta fra i 5 Paesi delche hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 in 7 giorni: oltre 1,2 milioni, in aumento del 25% rispetto alla settimana precedente, contro un +20% segnalato a livello globale L'articolo proviene da Firenze Post.

