Olimpiadi Pechino 2022 | Malagò | “Sarà più complicato rispetto a Tokyo | ma sono ottimista”

"Tokyo è stato complicato, è stato esaltante, risultati clamorosi, la Puglia in particolare è eccezionale quello che è riuscito a fare con Massimo Stano, Antonella Palmisano, Vito dell'Aquila e tante altre persone protagoniste. Pechino lo Sarà ancora di più perché sapete benissimo tutto il contesto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Bari durante un evento presentando le ormai imminenti Olimpiadi di Pechino 2022: "Questo è il mio ultimo viaggio prima della mia partenza per Pechino, che avverrà alla fine della prossima settimana, perché il Cio suggerisce di non muoversi gli ultimi sette giorni per evidenti motivo. Devo anche dire che la Cina è una nazione particolare, è proprio per questo le ...

