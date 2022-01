Olimpiadi Pechino 2022, la Cina spaventa gli atleti: “Chi viola le nostre leggi sarà punito” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Cina spaventa gli atleti stranieri che parteciperanno alle Olimpiadi di Pechino 2022, alimentando i timori sulle restrizioni alla libertà d’espressione. Un funzionario del dipartimento per le relazioni internazionali dei Giochi invernali, il vicedirettore generale Yang Shu, ha infatti dichiarato in un briefing che “qualsiasi posizione in linea con lo spirito olimpico sono sicuro sarà protetta e qualsiasi comportamento o discorso contrario, in particolare contro le leggi e i regolamenti cinesi, sarà soggetto a determinate punizioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laglistranieri che parteciperanno alledi, alimentando i timori sulle restrizioni alla libertà d’espressione. Un funzionario del dipartimento per le relazioni internazionali dei Giochi invernali, il vicedirettore generale Yang Shu, ha infatti dichiarato in un briefing che “qualsiasi posizione in linea con lo spirito olimpico sono sicuroprotetta e qualsiasi comportamento o discorso contrario, in particolare contro lee i regolamenti cinesi,soggetto a determinate punizioni”. SportFace.

