Olimpiadi Invernali | gli sport in cui l’Italia ha raccolto più ori nella storia

Sono 40 le medaglie d'oro conquistate dall'Italia nella storia dei Giochi olimpici Invernali. Non sono poche, ma ci sono tante nazioni che hanno meglio. Se a livello estivo il Bel Paese può essere considerato la sesta potenza di tutti i tempi (dietro a Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Cina, Germania e Francia), in ambito invernale l'Italia è appena fuori dalla top-ten delle nazioni con più successi olimpici. Norvegia, Germania, Stati Uniti, Russia, Canada, Austria, Svezia, Svizzera, Olanda e Finlandia hanno infatti raccolto più successi degli azzurri. È lo sci alpino lo sport dove il Bel Paese ha ottenuto più affermazioni, ben 14, pari al 35% del totale. Il trionfo originario fu quello di Zeno Colò, nella discesa di Oslo 1952, ma la disciplina ha ...

