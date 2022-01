Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di pattinaggio di figura (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Olimpiadi invernali 2022 cominceranno il prossimo 4 febbraio a Pechino. Tra le discipline sportive in programma c’è anche il pattinaggio di figura, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio presso il Capital Indoor Stadium della capitale cinese. In totale sono previsti cinque eventi: tre misti, uno maschile e uno femminile. Ciascun evento inizierà con un programma corto, valido per la qualificazione al turno successivo, cioè il programma lungo o libero al termine del quale i giudici premieranno con la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo i tre atleti migliori. Ricordiamo soltanto che la classifica finale viene determinata dai punteggi ottenuti in entrambi i programmi, dunque sia in quello corto che lungo. Anche l’Italia sarà presente con un nutrito gruppo di atleti in Cina alla prossima edizione ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lecominceranno il prossimo 4 febbraio a Pechino. Tra le discipline sportive in programma c’è anche ildi, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio presso il Capital Indoor Stadium della capitale cinese. In totale sono previsti cinque eventi: tre misti, uno maschile e uno femminile. Ciascun evento inizierà con un programma corto, valido per la qualificazione al turno successivo, cioè il programma lungo o libero al termine del quale i giudici premieranno con la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo i tre atleti migliori. Ricordiamo soltanto che la classifica finale viene determinata dai punteggi ottenuti in entrambi i programmi, dunque sia in quello corto che lungo. Anche l’Italia sarà presente con un nutrito gruppo di atleti in Cina alla prossima edizione ...

