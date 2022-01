Olanda: bimbo morto, arrestata la compagna del babysitter (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sulla morte di Dean Verberckmoes, il bambino belga di 4 anni, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera in Olanda a cinque giorni dalla sua scomparsa. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sulla morte di Dean Verberckmoes, il bambino belga di 4 anni, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera ina cinque giorni dalla sua scomparsa. La ...

