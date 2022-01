Ok alla riapertura del punto vaccini nella casa della salute a Montecchio ma non si sa ancora quando sarà in funzione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) VALLEFOGLIA - Lunedì torna il camper vaccinale a Montecchio e ben presto la casa della salute tornerà a trasformarsi in hub vaccinale per almeno tre pomeriggi. Gli incentivi Sindaco Palmiro Ucchielli ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) VALLEFOGLIA - Lunedì torna il camper vaccinale ae ben presto latornerà a trasformarsi in hub vaccinale per almeno tre pomeriggi. Gli incentivi Sindaco Palmiro Ucchielli ...

