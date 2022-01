Oggi inizia Italia’s Got Talent, ecco tutte le novità di questa nuova edizione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella serata di Oggi, mercoledì 19 gennaio, in esclusiva su Sky Uno andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent. Al centro dello studio torneranno ad esibirsi liberi professionisti, infermieri, casalinghe, ballerini, impiegati di banca, agenti di Polizia, personal trainer, videomaker, baristi, pizzaioli, chimici, musicisti e quant’altro, con i giudici dello show di Sky chiamati a trovare i migliori Talenti in circolazioni nel nostro Paese. I più meritevoli, coloro che riceveranno almeno tre sì dai giurati, entreranno a far parte della lista dei candidati alla finale del Talent, in programma nel corso della nona e ultima puntata. In attesa del via di questa sera, ecco in breve quali sono ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella serata di, mercoledì 19 gennaio, in esclusiva su Sky Uno andrà in onda la prima puntata delladiGot. Al centro dello studio torneranno ad esibirsi liberi professionisti, infermieri, casalinghe, ballerini, impiegati di banca, agenti di Polizia, personal trainer, videomaker, baristi, pizzaioli, chimici, musicisti e quant’altro, con i giudici dello show di Sky chiamati a trovare i migliorii in circolazioni nel nostro Paese. I più meritevoli, coloro che riceveranno almeno tre sì dai giurati, entreranno a far parte della lista dei candidati alla finale del, in programma nel corso della nona e ultima puntata. In attesa del via disera,in breve quali sono ...

