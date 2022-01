Occupazione femminile in Italia | mai così male dal 2013 Nel 2020 cala al 49%

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inmeno di una donna su due lavora. Per la prima volta dal, come riportato dal Bilancio di genere 2021, l’nel, l’anno dello scoppio della pandemia da Covid-19, èta al 49% (in Europa le donne occupate sono il 62,7%). Non solo. La distanza del tasso dida quello maschile è arrivata a toccare i 18,2 punti percentuali, contro i “soli” 10,1 punti della media europea. I dati e i numeri che arrivano dal Bilancio di genere 2021, curato dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sono a dir poco allarmanti. La crisi della pandemia ha notevolmente aumentato le differenze di genere a svantaggio delle donne. “Rispetto alle crisi precedenti – ha commentato Maria Cecilia Guerra, ...