“Occhiali neri” | alla scoperta del nuovo film di Dario Argento

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La pellicola sarà presente72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino – Special Gala L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. É il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dpaura e d...