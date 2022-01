Obbligo di Green Pass nei negozi: le nuove regole dal 20 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da domani 20 gennaio 2022 scatta l’Obbligo del Green Pass per avere accesso a moltissimi negozi e esercizi commerciali. Lo ha deciso l’ultimo decreto emanato dal Governo che ha fissato nuove regole per contenere la pandemia e i contagi che sono in continuo aumento e che continuano a preoccupare. E così, dal 20 gennaio, per andare dal parrucchiere o per recarsi in un centro estetico servirà il Green Pass base. Dal 1° febbraio, poi, le regole si faranno ancora più stringenti. L’Obbligo della certificazione verde diventerà obbligatoria per avere accesso anche in altro tipo di uffici che ad oggi, invece, non richiedono l’Obbligo di esibire il Green ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da domani 202022 scatta l’delper avere accesso a moltissimie esercizi commerciali. Lo ha deciso l’ultimo decreto emanato dal Governo che ha fissatoper contenere la pandemia e i contagi che sono in continuo aumento e che continuano a preoccupare. E così, dal 20, per andare dal parrucchiere o per recarsi in un centro estetico servirà ilbase. Dal 1° febbraio, poi, lesi faranno ancora più stringenti. L’della certificazione verde diventerà obbligatoria per avere accesso anche in altro tipo di uffici che ad oggi, invece, non richiedono l’di esibire il...

