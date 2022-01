Nuovi impianti da sci nelle aree protette? Se questa è transizione ecologica siamo messi bene (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con sentenza del 3 gennaio scorso il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste contro il provvedimento amministrativo della stessa regione che prevede la “Realizzazione di Nuovi impianti da sci in Ovindoli (AQ) – Proponente: Comune di Ovindoli”, all’interno del Parco Regionale Sirente Velino, in una Zona di Protezione Speciale (Zps). Partiamo dalla triste considerazione che chissà invece quanti interventi sul territorio perfettamente illegittimi sfuggono alle maglie della giustizia. Per uno che viene fermato è lecito supporre che enne invece vadano in porto nella nostra martoriata terra, continuando a inseguire il mito dello sviluppo. Ciò premesso, veniamo al caso di specie perché si segnala per alcune particolarità davvero uniche e in qualche modo “gustose”. siamo a Ovindoli, comune dell’interno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con sentenza del 3 gennaio scorso il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste contro il provvedimento amministrativo della stessa regione che prevede la “Realizzazione dida sci in Ovindoli (AQ) – Proponente: Comune di Ovindoli”, all’interno del Parco Regionale Sirente Velino, in una Zona di Protezione Speciale (Zps). Partiamo dalla triste considerazione che chissà invece quanti interventi sul territorio perfettamente illegittimi sfuggono alle maglie della giustizia. Per uno che viene fermato è lecito supporre che enne invece vadano in porto nella nostra martoriata terra, continuando a inseguire il mito dello sviluppo. Ciò premesso, veniamo al caso di specie perché si segnala per alcune particolarità davvero uniche e in qualche modo “gustose”.a Ovindoli, comune dell’interno ...

Ettore_Rosato : Si cancellino tutti quei vincoli e quei divieti imposti sulle rinnovabili, come l’assurda decisione della… - ilfattoblog : Nuovi impianti da sci nelle aree protette? Se questa è #transizioneecologica siamo messi bene [LEGGI] @fabiobalocco - ReRebaudengo : Doveroso che Governi tengano fede a impegni climatici. Per farlo servono più rinnovabili. Giusto anche che tra i c… - cocchi2a : RT @dukana2: I nuovi conteggi??? ????????????????RECORD DI CONTAGI IN #BASILICATA PERCHÉ NON HANNO CHIUSO IMPIANTI PETROLIFERI #ENI #SHELL E #TOTAL… - dukana2 : RT @dukana2: I nuovi conteggi??? ????????????????RECORD DI CONTAGI IN #BASILICATA PERCHÉ NON HANNO CHIUSO IMPIANTI PETROLIFERI #ENI #SHELL E #TOTAL… -