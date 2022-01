Nuova Suzuki S-Cross Hybrid auto ufficiale del Festival di Sanremo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Ildiconfermacomedella sua 72a edizione, che si terrà dall’1 al 5 febbraio prossimi al Teatro Ariston. La kermesse sanremese, sarà uno degli eventi più seguiti della stagione televisiva, e sarà cornice ideale per il brande per la sua gamma 100% ibrida, capitanata dallaS-, che farà il suo debutto al grande pubblico proprio durante il.Attraverso questa partnership con ildi, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità,rinsalda il suo legame con la grande musica italiana e internazionale, con la quale si sente in perfetta sintonia. L’estro degli ...

Questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 gennaio, presso la concessionariaAutoJunior di Biella, verrà presentata laS - Cross Hybrid , lache eleva il concetto di SUV superando ogni aspettativa. Perfetta tutti i giorni, in quanto 100% ibrida , e per qualsiasi condizione grazie alla tecnologia 4WD ...VEDI ANCHE Tornano iDemo Ride: ecco dove provare laGSX - S1000GTGSX - S950, la prova della maxi erede della GSX - S750 UnaV - Strom 650 con ruota da 21 pollici? Non è ...Fama e numeri non vanno sempre d'accordo. Nella Top 10 nessun nome europeo e solo tre brand famigliari ai non addetti ai lavori ...TORINO (ITALPRESS) - Il Festival di Sanremo conferma Suzuki come Auto Ufficiale della sua 72a edizione, che si terrà dall'1 al 5 febbraio prossimi al Teat ...