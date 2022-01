Novak Djokovic, la nuova rivelazione: “Ha comprato l’80% di un’azienda danese che mira a sviluppare una cura contro il Covid” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non solo il tennis e il fallito tentativo di partecipare agli Australian Open senza essere vaccinato contro il Covid. Novak Djokovic ora fa parlare di sé anche per le sue operazioni finanziarie: Ivan Loncarevic, amministratore delegato della QuantBioRes, ha rivelato alla Reuters che il serbo nel giugno 2020 ha acquisito l’80% della sua azienda, una biotech danese che mira a sviluppare una cura contro il Covid. Nel dettaglio, stando al registro delle imprese danese Djokovic e la moglie Jelena possiedono il 40,8% e il 39,2% dell’azienda. Loncarevic ha raccontato a Reuters che la sua biotech sta proseguendo la ricerca su un peptide che potrebbe essere in grado di inibire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non solo il tennis e il fallito tentativo di partecipare agli Australian Open senza essere vaccinatoilora fa parlare di sé anche per le sue operazioni finanziarie: Ivan Loncarevic, amministratore delegato della QuantBioRes, ha rivelato alla Reuters che il serbo nel giugno 2020 ha acquisitodella sua azienda, una biotechcheunail. Nel dettaglio, stando al registro delle impresee la moglie Jelena possiedono il 40,8% e il 39,2% dell’azienda. Loncarevic ha raccontato a Reuters che la sua biotech sta proseguendo la ricerca su un peptide che potrebbe essere in grado di inibire ...

