Novak Djokovic investe in un'azienda che studia la cura contro il Covid-19. Investimento nel 2020, no comment del serbo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Novak Djokovic ha fatto ritorno in Serbia dopo essere stato espulso dall'Australia la scorsa domenica. Il numero 1 al mondo, che non ha potuto prendere parte agli Australian Open poiché gli è stato negato il visto in quanto non vaccinato, è tornato subito a fare parlare di sè. Il tennista balcanico ha infatti acquistato l'80% dell'azienda danese QuantBioRes, una realtà che opera nel settore delle biotecnologie e che attualmente è impegnata nello sviluppo di un trattamento medico per combattere il Covid-19 (dunque si parla di una cura, non di un vaccino). A parlarne è stato Ivan Loncarevic, amministratore delegato dell'azienda, alla Reuters. L'Investimento finanziario di Djokovic (la cui entità non è stata specificata) risale a giugno 2020, ma è stato comunicato ...

