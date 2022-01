Non può indossare la mascherina, bambino delle elementari lasciato fuori al freddo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen — La foto che sta facendo inorridire tutta l’Austria: un bambino della scuola elementare di Voitsberg, nella Stiria, costretto a partecipare a una lezione all’aperto, nel pieno del rigore dell’inverno austriaco, seduto vicino a una finestra per poter osservare l’interno della classe. Il motivo? Non può indossare la mascherina, e quindi non gli è permesso di seguire le lezioni in classe come tutti gli altri bambini. Il tutto nonostante l’alunno (di soli 9 anni) sia in possesso di regolare esenzione dal 9 gennaio. L’increscioso fatto, riportato dal sito Oe24, è stato denunciato dal consigliere federale dell’FPÖ della Stiria Markus Leinfellner. L’autenticità della foto sarebbe stata confermata. bambino ha esenzione per la mascherina, lo lasciano fuori al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen — La foto che sta facendo inorridire tutta l’Austria: undella scuola elementare di Voitsberg, nella Stiria, costretto a partecipare a una lezione all’aperto, nel pieno del rigore dell’inverno austriaco, seduto vicino a una finestra per poter osservare l’interno della classe. Il motivo? Non puòla, e quindi non gli è permesso di seguire le lezioni in classe come tutti gli altri bambini. Il tutto nonostante l’alunno (di soli 9 anni) sia in possesso di regolare esenzione dal 9 gennaio. L’increscioso fatto, riportato dal sito Oe24, è stato denunciato dal consigliere federale dell’FPÖ della Stiria Markus Leinfellner. L’autenticità della foto sarebbe stata confermata.ha esenzione per la, lo lascianoal ...

