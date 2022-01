Nocera Superiore, opposizione all’attacco: “Dal sindaco parole, parole, parole” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrivono i consiglieri comunali di Nocera Superiore Fabbricatore, Giuseppe Pagano e Franco Carmine Amato “parole, parole, parole. Anzi annunci, annunci, annunci. L’amministrazione Cuofano ancora una volta preferisce alla politica del “fare” quella del “forse, faremo”. I 91 alloggi solo oggi tornano in mente al sindaco, oggi che sono stati annunciati i fondi del Pnrr, che lo ricordiamo sono nazionali e a cascata (la cifra varia a seconda della rispettiva fascia, determinata dal numero di abitanti), non una conquista dell’amministrazione. Lo stesso primo cittadino, d’altra parte, di questi benedetti 91 alloggi in passato ha detto di tutto e di più, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrivono i consiglieri comunali diFabbricatore, Giuseppe Pagano e Franco Carmine Amato “. Anzi annunci, annunci, annunci. L’amministrazione Cuofano ancora una volta preferisce alla politica del “fare” quella del “forse, faremo”. I 91 alloggi solo oggi tornano in mente al, oggi che sono stati annunciati i fondi del Pnrr, che lo ricordiamo sono nazionali e a cascata (la cifra varia a seconda della rispettiva fascia, determinata dal numero di abitanti), non una conquista dell’amministrazione. Lo stesso primo cittadino, d’altra parte, di questi benedetti 91 alloggi in passato ha detto di tutto e di più, ...

